Об этом говорится на сайте Центра национального сопротивления (ЦНС).

"В соответствии с постановлением правительства РФ от 31.12.2022 №2571 трудовые отношения с лицами без российского гражданства сохраняются до 1 июля с.г. После этой даты к таким лицам будут применяться нормы вражеского трудового законодательства, определенные для иностранных граждан и лиц без гражданства", – отметили в Центре.

Так, оккупанты будут прибегать к юридическим рычагам давления, чтобы заставить украинцев получить российский паспорт.