Россияне будут увольнять работников на временно оккупированных территориях, если те не получили паспорт РФ, - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях юга Украины россияне будут увольнять работников, не получивших российский паспорт, мотивируя новой "юрисдикцией"
Об этом говорится на сайте Центра национального сопротивления (ЦНС).
"В соответствии с постановлением правительства РФ от 31.12.2022 №2571 трудовые отношения с лицами без российского гражданства сохраняются до 1 июля с.г. После этой даты к таким лицам будут применяться нормы вражеского трудового законодательства, определенные для иностранных граждан и лиц без гражданства", – отметили в Центре.
Так, оккупанты будут прибегать к юридическим рычагам давления, чтобы заставить украинцев получить российский паспорт.
- Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики во временно оккупированной Херсонской области пытают местных жителей, отказывающихся от получения паспорта РФ .
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