Россияне будут умирать за Путина, как скот, даже после потери Крыма, - Фейгин
Российский оппозиционный политик Марк Фейгин убежден, что российское население никак не будет реагировать на новую волну мобилизации для войны против Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Путина давно должны были четвертовать за то, что он сделал. А сейчас, забрав все, что было у среднестатистического россиянина, его продолжают поддерживать. Сначала он забрал у россиян экономическую и политическую свободу. Затем у россиян забрали все гражданские права и обещали, что никогда не отнимут у них право на жизнь. И сейчас этих среднестатистических россиян бросают на убой в Украину", - пояснил Фейгин
Политик убежден, что россияне не восстанут против Путина и после потери Крыма
"Путин начал забирать у россиян последнее - право на жизнь. Их бросают на войну с Украиной. И россияне идут на убой, как скот. Их просто перемалывают на фарш в Украине. Конечно, это феномен. Для Путина это спасение и удивление. Он пойдет дальше. И если раньше я считал, что есть какая-то точка невозврата, то сейчас я так не думаю Россияне не восстали, когда их разбили в Харьковской и Херсонской области. Не удивлюсь, что и после потери Крыма они не восстанут против путинского режима", – добавил он.
- В январе издание Вloomberg писало, что, несмотря на потери российской армии в войне с Украиной, президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление, которое может начаться в феврале-марте.
- А секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что россияне готовятся к новой волне наступления в Украине до 24 февраля и разведывают оборонные возможности Украины. Впоследствии он подчеркивал, что власть понимает угрозу повторного наступления российских войск на территорию Украины и готовится.
- Уже 1 февраля секретарь СНБО заявил: "Россияне готовятся к максимальной эскалации войны и нельзя исключать ни одного сценария в ближайшие две-три недели".
- В Главном управлении разведки рассказали, что российский президент Владимир Путин приказал до марта захватить всю территорию Донетчины и Луганщины.
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