Россияне будут умирать за Путина, как скот, даже после потери Крыма, - Фейгин

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Путина давно должны были четвертовать за то, что он сделал. А сейчас, забрав все, что было у среднестатистического россиянина, его продолжают поддерживать. Сначала он забрал у россиян экономическую и политическую свободу. Затем у россиян забрали все гражданские права и обещали, что никогда не отнимут у них право на жизнь. И сейчас этих среднестатистических россиян бросают на убой в Украину", - пояснил Фейгин

Политик убежден, что россияне не восстанут против Путина и после потери Крыма

"Путин начал забирать у россиян последнее - право на жизнь. Их бросают на войну с Украиной. И россияне идут на убой, как скот. Их просто перемалывают на фарш в Украине. Конечно, это феномен. Для Путина это спасение и удивление. Он пойдет дальше. И если раньше я считал, что есть какая-то точка невозврата, то сейчас я так не думаю Россияне не восстали, когда их разбили в Харьковской и Херсонской области. Не удивлюсь, что и после потери Крыма они не восстанут против путинского режима", – добавил он.