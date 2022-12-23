Россияне будут сопротивляться войне, когда она зайдет в каждый их дом, - временный руководитель Центра при СНБО Шаповалов
Россияне выступят против войны, когда не только будут видеть ее по телевизору, но и почувствуют на себе
Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Шаповалов в эфире Еспресо.
По его словам, россияне верят тезисам российской пропаганды, которые противоречат друг другу. Андрей Шаповалов считает, что это социальный контракт между народом и властями РФ.
"Россиянам пообещали, что война будет только по телевизору, а им ничего не нужно будет делать, РФ обязательно победит, но вы за нас (власть России, - ред.) голосуете. Но сегодня шаблон разрывается и война по телевизору переходит в реальную "Когда мы услышим сопротивление? Когда война зайдет в каждый дом на России. Каждая семья должна получить гроб. Мне кажется, после этого они начнут что-то подозревать, массы", - подчеркнул он.
- 23 декабря военный эксперт Алексей Ежак заявил, что президент РФ Владимир Путин убежден, что может выиграть войну на истощение и что россияне будут терпеть все что угодно .
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