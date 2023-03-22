Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"



"Несколько недель назад был пик наступательных действий россиян, когда они могли организовать в сутки 150-170 атак на позиции украинской армии по всей линии фронта. Сейчас они атакуют более 120 раз в сутки. Однако до полного падения наступательного потенциала россиян еще очень далеко", – объяснил Свитан.



Военный эксперт убежден, что россияне будут и дальше концентрировать силы для захвата Луганщины и Донетчины.



"Россияне не уменьшают количество атак на украинские позиции в Бахмуте, Авдеевке, Белогоровке и Кременной. Они просто уменьшают количество атак на других участках фронта. Однако на Донетчине и Луганщине их атаки не уменьшаются и вряд ли будут уменьшаться. Россияне будут штурмовать Бахмут до последнего солдата ", – добавил он.



21 марта в британском минобороны сообщали , что россияне пытаются продвинуться вглубь Бахмута , однако украинские защитники не дают им этого сделать. В городе продолжаются интенсивные бои.

22 марта специалисты разведки Великобритании докладывали о проведении ВСУ контратак на Бахмутском направлении - давление на город ослабевает, однако угроза окружения россиянами остается