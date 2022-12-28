Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Россияне будут пытаться не дать нам зайти в Рубежное в Луганской области, - офицер Нацгвардии Дорошенко
Эксклюзив

Россияне будут пытаться не дать нам зайти в Рубежное в Луганской области, - офицер Нацгвардии Дорошенко

28 декабря, 2022 среда
15:25
война с Россией

Российская армия будет пытаться оборонять город Рубежный Луганской области, когда Силы обороны Украины освободят Кременную

Об этом в эфире Эспрессо заявил депутат Харьковского областного совета офицер Нацгвардии Украины Александр Дорошенко.

"Нам уже не так много осталось до Кременной. Там дальше дорога, которая соединяет Сватово и Кременную идет в Новодружеск, Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. Я думаю, что орки будут стоять и не давать нам зайти в Рубежное, даже так. Кременная будет наша, а там думаю, враг будет охранять там Рубежное. Если мы возьмем Рубежное, то нам будет хорошо работать артиллерией по Лисичанску и Северодонецку. Все будет зависеть от того, где будет враг держать оборону", - считает он.

  • Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай проинформировал , что из Кременной выехало не только оккупационное руководство, но и гражданские россияне, проводившие восстановительные работы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Луганщина
военные силы Украины
Рубежное
Военные новости
Война на Донбассе
Читайте также:
28 декабря, 2022 среда
"Закон не обязывает изменять название": в УПЦ МП отреагировали на решение Конституционного суда
27 декабря, 2022 вторник
BBC представило пять сценариев развития войны в Украине в следующем году
Maxar опублікувала знімки авіабази в Енгельсі
26 декабря, 2022 понедельник
Похоже, ПВО Энгельса, уничтожая зенитной ракетой наш дрон, вызвала взрывы на российской авиабазе, - военный эксперт Притула
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.89
    Покупка 39.89
    Продажа 40.62
  • EUR
    Покупка 41.43
    Продажа 42.53
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
28 декабря
16:01
OPINION
Грабеж на войне. В России все будут "в судьбе"
15:52
В немецкой разведке разоблачили предполагаемого русского шпиона
15:46
Оборона, экономика, военные преступления РФ: Зеленский выступил в Раде
15:44
Минреинтеграции утвердило новый перечень временно оккупированных территорий и тех, где прошли боевые действия
15:40
Анонс
Jamala отправится в свой первый тур по Северной Америке
15:24
НБУ ввел в обращение памятную монету, посвященную поэту-юмористу Павлу Глазовому
15:17
Суд в Швейцарии временно приостановил банкротство оператора "Северного потока-2"
15:17
Германия закупила для Украины 480 генераторов, из них 196 уже доставлены
15:12
Враг понял: мы можем доставать российские самолеты на тех территориях, где они не ожидали, - Данилов
15:11
Латвия
Латвия передаст Украине 10 автобусов, их планируют загрузить гуманитарной помощью
15:08
Эксклюзив
ВСУ эффективно уничтожили колонну российской техники, которая передвигалась к Олешкам, - депутат Херсонского облсовета Хлань
15:03
Газогоны, электроподстанции, мосты: в МВД заявили о поражении более 700 объектов критической инфраструктуры Украины
15:00
Торможение инспекции России препятствует работе "зернового коридора": в Босфоре образовалась очередь из более 90 судов
14:35
Россияне вводят круглосуточный комендантский час в некоторых населенных пунктах на оккупированном Запорожье, - мэр Мелитополя
14:28
Европейская Солидарность
"Европейская Солидарность" требует срочно принять закон о запрете деятельности в Украине РПЦ и подчиненных ей структур и организаций
14:26
Россияне обстреляли Купянский район Харьковской области: поврежден многоквартирный дом
14:17
Центр временно оккупированной Ялты украсили желтыми и синими огнями.
14:13
Украина планирует разработать беспилотники класса "воздух-воздух", которые смогут сбивать "шахеды"
14:05
США помогут Украине сохранить работу энергосистемы в течение зимы, – посол Бринк
14:03
МККК не имеет рычагов влияния на Россию, - президент Общества Красного Креста Украины
14:03
OPINION
Свет темных времен
13:59
PR
ТОП-5 духовых шкафов для вашей кухни
13:52
Фотография Ореста из Азовстали стала одной из фотографий 2022 года по версии The Guardian
13:45
В Польше осталось 950 тыс. украинских беженцев
13:28
Комиксы от боевого морпеха MalKoNi: боец вместе с Гончаренко центром раздал две тысячи книг детям Николаева и Херсона
13:17
В Киев с визитом прибыл французский министр обороны Себастьян Лекорню
13:15
"Россия пересекла границу": министр обороны Италии прокомментировал возможность предоставления Украине системы ПВО
13:12
В Минске отрабатывают меры по переводу войск с мирного на военное время
13:09
Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что "мирный план" должен включать оккупацию Россией четырех регионов Украины
13:05
Алексей Данилов
Алексей Данилов заявил, что впереди украинцев ждет "самый тяжелый отрезок" на пути к победе
13:04
Во временно оккупированном Мариуполе захватчики запретили массовые собрания во время новогодних праздников
12:55
Свидетельства геноцида украинского народа: в МИД отреагировали на принудительное навязывание гражданства РФ жителям оккупированных территорий
12:44
Оккупанты в Крыму "приговорили" журналистку Ирину Данилович к 7 годам заключения
12:26
Начальник разведки Буданов посетил позиции украинских защитников в Бахмуте
12:18
Жители Харькова получили более 1 000 000 продуктовых наборов от предпринимателя и мецената Константина Жеваго
12:12
Требовал взятки у перевозчиков: по подозрению в мошенничестве задержали начальника управления Укринтеравтосервиса
12:05
На временно оккупированных территориях россияне ищут детей, которые учатся в украинских онлайн-школах, и угрожают их родителям, - ЦНС
12:02
OPINION
Кризис 2023 года начнется из Китая
11:58
На фото беженцы из Украины находятся во временном жилье в Эстонии
Украинские беженцы в Ирландии подали жалобы из-за несоответствующих условий проживания и питания
11:57
Эксклюзив
Елена Гончарук
Новый конкурс на должность руководителя Довженко-Центра кажется неправомерным, прошлый – не отменен, - Гончарук
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV