Об этом в эфире Эспрессо заявил депутат Харьковского областного совета офицер Нацгвардии Украины Александр Дорошенко.

"Нам уже не так много осталось до Кременной. Там дальше дорога, которая соединяет Сватово и Кременную идет в Новодружеск, Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. Я думаю, что орки будут стоять и не давать нам зайти в Рубежное, даже так. Кременная будет наша, а там думаю, враг будет охранять там Рубежное. Если мы возьмем Рубежное, то нам будет хорошо работать артиллерией по Лисичанску и Северодонецку. Все будет зависеть от того, где будет враг держать оборону", - считает он.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай проинформировал , что из Кременной выехало не только оккупационное руководство, но и гражданские россияне, проводившие восстановительные работы.