Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне будут использовать биологический терроризм на оккупированных территориях. Мы получили проверенную информацию, что крупными партиями на территорию Запорожской области завозится российский Спутник V, их противокаловидная болтушка", - подчеркнул Денисов.

По его словам, россияне будут прививать украинское население непонятной, неподтвержденной, несертифицированной вакциной.

"По всем общинам, которые они оккупировали, по центрам первичной медико-санитарной помощи развозят эту вакцину. И сейчас ставится под удар жизни и здоровье населения на оккупированных территориях", - добавил Денисов.

Российские захватчики начали вывозить имущество из временно захваченного Энергодара Запорожской области

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