Россияне будут использовать биологический терроризм на оккупированных территориях, - боец "Легиона Свободы" Денисов
Боец "Легиона Свободы" Константин Денисов отметил, что на оккупированную территорию Запорожской области оккупанты завозят российскую противоковидную вакцину Спутник V
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россияне будут использовать биологический терроризм на оккупированных территориях. Мы получили проверенную информацию, что крупными партиями на территорию Запорожской области завозится российский Спутник V, их противокаловидная болтушка", - подчеркнул Денисов.
По его словам, россияне будут прививать украинское население непонятной, неподтвержденной, несертифицированной вакциной.
"По всем общинам, которые они оккупировали, по центрам первичной медико-санитарной помощи развозят эту вакцину. И сейчас ставится под удар жизни и здоровье населения на оккупированных территориях", - добавил Денисов.
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