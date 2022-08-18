Россияне бросят в бой свой последний стратегический резерв – 3-й армейский корпус, - полковник ВСУ Селезнев
Владислав Селезнев, военный эксперт и полковник Вооруженных сил Украины, отметил, что оперативный резерв стратегического уровня российской армии, так называемый третий армейский корпус, имеет до 4 тысяч единиц техники и соответствующий личный состав, который уже получил команду и в ближайшее время начнет перемещаться
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Что касается сил и средств РФ на территории Курской и Белгородской областей, то в Курской области сейчас дислоцировано самое малое три батальонно-тактические группы. Понятно, что таким составом сил россиянам атаковать госграницу нет смысла, потому что украинские силы обороны уничтожат эти боевые порядки противника. Что касается Белгородской области, то там остаются останки 114-й мотострелковой дивизии, которая сейчас рассеяна, потому что оттуда выдергивают определенные подразделения и направляют их на наиболее критические для врага участки фронта", - отметил полковник ВСУ.
Владислав Селезнев добавил, что эта дивизия сейчас создает угрозу с территории Белгородской области, но не непосредственно на Харьков, а на другие участки фронта, идущие от Изюма и южнее.
"А относительно оперативного резерва стратегического уровня, так называемого третьего армейского корпуса, который даже еще не завершил свое формирование, то он имеет до 4 тысяч единиц техники и соответствующий личный состав, который уже получил команду и в ближайшее время начнет перемещаться. Но то, что россияне бросают в бой фактически свой последний стратегический резерв, – это симптоматично. Не очень хорошо обстоят дела у противника, а меткие дела украинских HIMARS и дальнобойной артиллерии направлены на размягчение вражеских позиций, то есть уничтожение складов, арсеналов, зоны хранения техники и пребывания личного состава – это удачный метод, который позволяет нам достаточно серьезно ослаблять боевые позиции российских оккупантов», - подчеркнул Селезнев.
- 10 августа минобороны Британии сообщало, что Россия формирует из наемников 3-й армейский корпус , который планирует задействовать в войне против Украины.
- 11 августа эксперты Института изучения войны заявили о формировании так называемого добровольческого батальона еще в одной области РФ – Орловской.
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