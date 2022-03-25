Россияне бросились покупать антидепрессанты, снотворные и противозачаточные средства, - Reuters
Русские массово покупают лекарства, антидепрессанты, снотворные и противозачаточные средства
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитиков DSM Group.
С 28 февраля по 13 марта россияне купили в аптеках 270,5 млн. лекарственных средств на сумму 98,6 млрд. рублей. Это эквивалентно продажам лекарства в январе, когда россияне купили в аптеках 288 млн товаров на 100 млрд рублей.
По информации источника, резко возрос спрос на инсулин, противозачаточные средства, снотворное, антидепрессанты, лекарства для сердца и препараты при онкологии.
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