Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"



"Ситуация на Угледарском направлении без изменений. Идет война и бои приобретают будничный характер. Россияне продолжают использовать авиацию, артиллерию и пехоту для штурма наших позиций", - рассказал Кишак

Военнослужащий ВСУ добавил, что Россия начала отправлять на фронт срочников

"У нас все без перемен. Кроме того, что россияне начали отправлять на фронт молодых людей. В частности, от 20 до 24 лет. Недавно мы взяли в плен 22-летнего парня. Он рассказал, что их принудительно отправили на линию фронта. Хочу подчеркнуть, что эти ребята обычные срочники, не контрактники. По их словам, они учились в университете и их мобилизовали, а уже через 20 дней их отправили в Украину", - добавил он.