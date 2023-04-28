Россияне бросают срочников на Угледарское направление, - военнослужащий ВСУ Кишак
Командир пулеметного взвода 72-й ОМБР им. Черных запорожцев Назарий Кишак рассказал, что Россия начала перебрасывать на Угледарское направление срочников, мобилизованных из университетов
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Ситуация на Угледарском направлении без изменений. Идет война и бои приобретают будничный характер. Россияне продолжают использовать авиацию, артиллерию и пехоту для штурма наших позиций", - рассказал Кишак
Военнослужащий ВСУ добавил, что Россия начала отправлять на фронт срочников
"У нас все без перемен. Кроме того, что россияне начали отправлять на фронт молодых людей. В частности, от 20 до 24 лет. Недавно мы взяли в плен 22-летнего парня. Он рассказал, что их принудительно отправили на линию фронта. Хочу подчеркнуть, что эти ребята обычные срочники, не контрактники. По их словам, они учились в университете и их мобилизовали, а уже через 20 дней их отправили в Украину", - добавил он.
- Россия потеряла с начала полномасштабной войны в Украине более 188,9 тыс. военнослужащих, 2 473 беспилотника, 7 184 бронемашины
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