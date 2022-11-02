Россияне бросают мобилизованных зеков на верную смерть, чтобы провести разведку боем, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
Офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко рассказал, что военное руководство России мобилизованных зеков посылает на верную смерть, бросая их на разведку боем
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Россияне используют все доступные методы, которые у них есть. Обычно это артиллерия и танки. Они используют обычную пехоту, которую они гонят в атаку. При чем очень часто зеков, которых они мобилизуют в тюрьмах, гонят на разведку боем. Это верная смерть для них", - рассказал Ильенко.
Офицер батальона "Свобода" заметил, что мобилизованных россиян посылают на верную смерть вполне сознательно.
"Они бросают зеков на наши позиции, чтобы выявить пункты обороны. Это делается сознательно, поскольку россияне знают, что первая волна атаки погибнет 100%. И это повторяется всегда. В частности, неделю назад бойцы нашей бригады разбили одну из таких атак, и почти все россияне погибли", - добавил он.
- 1 ноября в Генштабе сообщили, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании ВСУ на отдельных направлениях и не прекращает ведение наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
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