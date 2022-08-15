Россияне боятся потерять свободу передвижения по Европе: на 40% возросло количество желающих оформить шенгенскую визу, - Центр при СНБО
В России возник спрос на шенгенские визы, количество обращений выросло на 40%, в то время как в 2014 году 76% россиян даже не имели загранпаспорта
Об этом сообщает в телеграме Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
"Из-за призывов ограничивать выезд россиян в ЕС на 40% возросло количество желающих оформить шенгенскую визу", - говорится в сообщении.
Согласно обновленной статистике из РФ, 69% россиян ни разу не были за пределами страны. Выезжали только 9%, впрочем, более десяти лет назад. В те же годы 17% выезжали в другие регионы России, в то время как 30% ни разу не были в других регионах своей страны.
Всего в 2014 году 76% россиян не имели загранпаспорта из-за нехватки денег на туризм.
74% туристов из России поддерживали войну в Украине в конце марта. Сейчас же 69% одобряют и 23% - выступают против военных действий. А 60% респондентов поддерживают Путина в вопросе начала нового наступления на Киев.
Среди опрошенных россиян 52% хотят продолжения войны и 38% желают мирных переговоров.
"Для части россиян страх потери свободы передвижения по Европе должен заставить пересмотреть взгляды на войну", - комментируют в ведомстве.
- 9 августа, премьер Эстонии Каллас в очередной раз призвала прекратить выдавать россиянам туристические визы в Европу.
- Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна поддерживает ограничение выдачи россиянам виз в Европу и ожидает, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.
- 10 августа глава МИД Дмитрий Кулеба призвал все страны Европейского Союза и Группы семи прекратить выдачу виз гражданам РФ.
- Нельзя превращать Европу в супермаркет, – Зеленский поддерживает прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.04
Покупка 39.04Продажа 39.84
-
EUR
Покупка 39.61Продажа 40.72
- Актуальное
- Важное