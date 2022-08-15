Об этом сообщает в телеграме Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Из-за призывов ограничивать выезд россиян в ЕС на 40% возросло количество желающих оформить шенгенскую визу", - говорится в сообщении.

Согласно обновленной статистике из РФ, 69% россиян ни разу не были за пределами страны. Выезжали только 9%, впрочем, более десяти лет назад. В те же годы 17% выезжали в другие регионы России, в то время как 30% ни разу не были в других регионах своей страны.

Всего в 2014 году 76% россиян не имели загранпаспорта из-за нехватки денег на туризм.

74% туристов из России поддерживали войну в Украине в конце марта. Сейчас же 69% одобряют и 23% - выступают против военных действий. А 60% респондентов поддерживают Путина в вопросе начала нового наступления на Киев.

Среди опрошенных россиян 52% хотят продолжения войны и 38% желают мирных переговоров.



"Для части россиян страх потери свободы передвижения по Европе должен заставить пересмотреть взгляды на войну", - комментируют в ведомстве.

9 августа, премьер Эстонии Каллас в очередной раз призвала прекратить выдавать россиянам туристические визы в Европу.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна поддерживает ограничение выдачи россиянам виз в Европу и ожидает, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.

10 августа глава МИД Дмитрий Кулеба призвал все страны Европейского Союза и Группы семи прекратить выдачу виз гражданам РФ.

Нельзя превращать Европу в супермаркет, – Зеленский поддерживает прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России.

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