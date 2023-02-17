"Россияне боятся партизан": В Центре нацсопротивления рассказали, как оккупанты прячутся за спинами гражданских
На оккупированных территориях российские военные постоянно размещаются в густонаселенных районах, чтобы укрыться от партизан
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Оккупационные войска избрали стратегию размещения личного состава среди гражданского населения. Боясь диверсий со стороны наших партизан, россияне прячутся за спинами гражданских. Также, оккупанты размещают оборудование и военную технику во дворах жилых кварталов, рядом с детскими площадками. И даже так россиянам не удастся скрыться от нашего подполья. Наступит момент и время, и каждый заплатит справедливую цену за вторжение на нашу землю", - говорится в материале.
- Потери российской армии могут составлять до 2 тыс. военных на каждый 100 ярдов (91 метр), занятых в результате наступления на Востоке Украины.
- 16 февраля сообщалось, что жители временно оккупированного Мариуполя вынуждены помогать русским военным. А в Луганской области россияне заставляют медицинскую систему работать на армию.
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