"Россияне боятся партизан": В Центре нацсопротивления рассказали, как оккупанты прячутся за спинами гражданских

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупационные войска избрали стратегию размещения личного состава среди гражданского населения. Боясь диверсий со стороны наших партизан, россияне прячутся за спинами гражданских. Также, оккупанты размещают оборудование и военную технику во дворах жилых кварталов, рядом с детскими площадками. И даже так россиянам не удастся скрыться от нашего подполья. Наступит момент и время, и каждый заплатит справедливую цену за вторжение на нашу землю", - говорится в материале.