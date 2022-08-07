Россияне боятся контрнаступления ВСУ, поэтому перебрасывают силы с Востока на Юг, хоть Изюм и важный город, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defence Express Сергей Згурец рассказал, что российские оккупанты боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины на Юге, поэтому перебрасывают туда войско и технику из других регионов
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".
"Переброс сил на Юг с других направлений говорит о том, что российские оккупанты ожидают именно там наибольшую угрозу от Вооруженных сил Украины. Изюм для россиян важен, ведь этот город является определенным хабом, с которого можно контролировать линии обеспечения всех войск в этой зоне. Поэтому этот город на Харьковщине будет обеспечиваться ныне существующими силами, а также действиями войск РФ за границу, если они будут испытывать серьезные риски", - отметил Згурец.
Аналитик отметил успешность действий Вооруженных сил Украины в Харьковской области.
"На протяжении последних дней Вооруженные силы, в том числе 93-я бригада, провели ряд действий вокруг Изюма, которые привели к освобождению ряда населенных пунктов. Сегодня россияне по этим пунктам наносили артобстрелы и привлекали авиацию, чтобы своего рода показать реакцию на действия ВСУ", - заметил Сергей Згурец.
- 4 августа аналитики Института по изучению войны назвали, перед каким выбором предстанут россияне, если Украина нажмет на Изюм .
- В отчете также говорится, что Россия может содержать от пяти до семи ударных групп неизвестного размера вокруг Бахмута.
- 5 августа в эфире Эспрессо военный эксперт Згурец рассказал, что в Вооруженных силах Украины есть возможность перебить линии сообщения россиян вокруг города Изюма на Харьковщине.
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