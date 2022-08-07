Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Переброс сил на Юг с других направлений говорит о том, что российские оккупанты ожидают именно там наибольшую угрозу от Вооруженных сил Украины. Изюм для россиян важен, ведь этот город является определенным хабом, с которого можно контролировать линии обеспечения всех войск в этой зоне. Поэтому этот город на Харьковщине будет обеспечиваться ныне существующими силами, а также действиями войск РФ за границу, если они будут испытывать серьезные риски", - отметил Згурец.

Аналитик отметил успешность действий Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

"На протяжении последних дней Вооруженные силы, в том числе 93-я бригада, провели ряд действий вокруг Изюма, которые привели к освобождению ряда населенных пунктов. Сегодня россияне по этим пунктам наносили артобстрелы и привлекали авиацию, чтобы своего рода показать реакцию на действия ВСУ", - заметил Сергей Згурец.

4 августа аналитики Института по изучению войны назвали, перед каким выбором предстанут россияне, если Украина нажмет на Изюм .

В отчете также говорится, что Россия может содержать от пяти до семи ударных групп неизвестного размера вокруг Бахмута.

5 августа в эфире Эспрессо военный эксперт Згурец рассказал, что в Вооруженных силах Украины есть возможность перебить линии сообщения россиян вокруг города Изюма на Харьковщине.

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