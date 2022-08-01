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Аналитика

Россияне боятся контрнаступления ВСУ на Юге, особенно систем HIMARS. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
1 августа, 2022 понедельник
21:17
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Перерезка мостов напоминает операцию, которую можно назвать "Большая мышеловка". Россияне не понимают прозрачных намеков Вооруженных сил Украины, что уничтожение мостов сделает невозможным их существование на Херсонщине

Фейки России об уничтожении HIMARS

Рашисты продемонстрировали сверхвозможности в попытках найти и уничтожить HIMARS Вооруженных сил Украины. Главный Геббельс минобороны РФ генерал Игорь Конашенков заявил, что сегодня, 1 августа, в результате высокоточного удара по территории завода в Харькове были уничтожены две реактивные системы залпового огня HIMARS.

Но на самом деле на продемонстрированном российской пропагандой видео ничего не понятно – ракета попадает во 2-й этаж здания. А это невозможно, чтобы там были размещены системы HIMARS. Это уже вторая попытка оккупантов продать своему населению хоть какие-то возможности уничтожения HIMARS, которые остаются неуязвимыми и наносят существенный ущерб армии России.

Ночной кошмар россиян усиливается

Сегодня, 1 августа, министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли еще 4 РСЗО HIMARS - теперь украинские защитники имеют 16 этих реактивных артиллерийских систем. Резников также сообщил, что обещанные Германией РСЗО MARS II уже прибыли в Украину.

Системы HIMARS изменяют ситуацию на поле боя как на Востоке, так и на Юге Украины. ОК "Юг" сообщило о том, что за последние две недели было уничтожено 15 вражеских складов боеприпасов - львиную долю работы выполнили HIMARS.

На правом берегу Днепра в Херсонской области находится группировка россиян на участке длиной 150 км и 60 км вглубь.

Россия насыщает Юг личным составом

Оккупанты перебрасывают на Запорожское и Херсонское направления личный состав из других регионов.

Россия перебрасывает группировки из Восточного военного округа, которые ранее использовались для атаки на Славянск; вводит войска, проходившие восстановление, а затем находившиеся в резерве на юге Белгородской области РФ.

На Запорожье пошли 4 батальонно-тактические группы из России. На Криворожское направление пошла одна БТГ, прошедшая реанимацию в Белгородской области. В Крым пошла избитая и истощенная БТГ с Харьковщины для дальнейшего восстановления.

В целом количество российских батальонно-тактических групп, воюющих в Украине, составляет 115: используется 97, 18 – на восстановлении. Численность личного состава в них достигает 500-800 человек. Но этого недостаточно для обеспечения качественных изменений в пользу России.

Качество боевого персонала и количество вооружения, несмотря на его накопление, недостаточно для того, чтобы совершать активные наступательные действия, как было на первом этапе войны.

Россияне готовятся и боятся контрнаступления ВСУ

Контрнаступление ВСУ на Юге реализуется в асимметричном варианте: благодаря высокоточным ударам перерезаются артерии – мосты, соединяющие левый и правый берега Днепра.

Среди российской группировки в Херсонской области распространяется информация о том, что на левом берегу Днепра будут размещаться подразделения национальной гвардии Чеченской республики в виде так называемых заградительных отрядов для недопущения отступления или дезертирства российских войск с правобережья Херсонщины.

В то же время, российские захватчики пытаются использовать и технические способы для противодействия Вооруженным силам Украины. В Херсонской и Запорожской областях россияне подтягивают системы радиоэлектронной борьбы: серийные образцы, которые РФ использовала в Сирии.

Таким образом, россияне хотят усложнить работу наших систем управления, связи и беспилотников, которые являются залогом точного наведения нашей артиллерии.

В свою очередь системы РЭБ стали целью Вооруженных сил наравне со складами и логистическими хабами.

Россия запугивает весь мир

Вчера 31 июля российский диктатор Владимир Путин утвердил новую морскую доктрину РФ и заявил, что Москва будет обеспечивать свои интересы в Черном море всеми возможными средствами. Эта доктрина определяет новые амбиции с желанием российского флота доминировать почти во всех морях и океанах на планете.

Российский диктатор Путин также похвастался тем, что российская армия получит гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон". Эти ракеты должны получить российские корабли, чтобы при необходимости доставать до Соединенных Штатов Америки.

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