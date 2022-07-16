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Главная война с Россией Россияне боятся атаки на Харьковщине, чтобы ВСУ случайно не перешли границу с Россией, - польский генерал Скшипчак
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Россияне боятся атаки на Харьковщине, чтобы ВСУ случайно не перешли границу с Россией, - польский генерал Скшипчак

16 июля, 2022 суббота
18:38
война с Россией

Генерал Вооруженных Сил Польши Вальдемар Скшипчак считает, что российские оккупанты боятся атаки Вооруженных сил Украины на Харьковщине, чтобы случайно украинские силы не зашли на территорию страны-агрессора России

Командующий сухопутными войсками Польши 2006-2009 гг поделился деталями в программе "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Считаю, что россияне на других направлениях, в частности, на Харьковском, будут только обороняться, чтобы украинские войска случайно не перешли границу с Россией, чтобы не выбросили россиян из Харьковской области совсем", - отметил Скшипчак.

Польский военный добавил, что оккупанты также боятся наступления на Юг.

"А на Южном направлении - Херсонском, Запорожском - россияне сейчас очень боятся наступательной операции украинской армии, которая подходит к Херсону, вероятно, готовится к форсированию Днепра и удару в направлении Крыма и Мелитополя, чтобы отрезать Россию от наземного сообщения с Крымом", - отметил Вальдемар. Скшипчак.

  • 15 июля Генштаб ВСУ сообщил, что россияне для сдерживания украинских сил на Сиверском направлении удерживают в приграничных районах Брянской и Курской областей до четырех БТГ.
  • В тот же день Институт исследования войны сообщил, что россияне провели серию наземных атак на Донбассе, и, похоже, они выходят из оперативной паузы.

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