Россияне бомбят Киев, Боярку и Вишневое

Об этом сообщает Госспецсвязи.



"Киев: Русановка, Вишневое, Куреневка, Боярка и Жуляны – бомбят", - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что в Херсоне вошли российские танки и БТРы, закрепившись в нескольких точках города.

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