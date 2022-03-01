Россияне бомбят Киев, Боярку и Вишневое
Российские оккупационные войска по состоянию на 23:00 во вторник, 1 марта, бомбят столицу Украины Киев и города Вишневое и Боярка
Об этом сообщает Госспецсвязи.
"Киев: Русановка, Вишневое, Куреневка, Боярка и Жуляны – бомбят", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Херсоне вошли российские танки и БТРы, закрепившись в нескольких точках города.
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