Россияне бомбили с беспилотников школу и жилые дома в Павлополе, что около Мариуполя. Фотофакты
Недалеко от города Мариуполя, в поселеке Павлополь, оккупанты с беспилотника сбросили взрывные устройства. Пострадала школа и два жилых дома
Об этом рассказал глава Сартанской ВГА Александр Куркчи, передает Еспресо.TV со ссылкой на MRPL.city.
"Это произошло сегодня, 5 февраля, около 12:15. На школу и жилые частные дома по улице Молодежной сбросили четыре самодельных взрывных устройства", - сообщил он.
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По словам Куркчи, в здании школы пробило крышу, а поскольку сейчас учебное заведение не действует, обошлось без пострадавших.
В жилом доме выбило пластиковые окна, в это время там был жилец. К счастью, он жив и здоров.
На месте происшествия работают военные и следственно-оперативная группа.
Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, оккупационные войска обстреляли населенный пункт Павлополь, применив 2 беспилотных летательных аппарата, с которых сбросили 4 гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17.
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