Россияне больше не могут подтягивать технику и боеприпасы по Каховскому и Дарьевскому мостам, - ОК "Юг"

Об этом сообщили в ОК "Юг", рассказывая о текущей оперативной обстановке по состоянию на 31 августа.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач нанесены удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, станциям радиоэлектронной борьбы и радиолокационным, реактивным системам залпового огня и средствам противовоздушной обороны врага. Содержание Каховского и Дарьевского мостов для подтягивания техники и боеприпасов. Попадания результативны, повреждения существенные. Налаженная оккупантами понтонная переправа в районе Дарьевки уничтожена", - отметили в ВСУ.

Напомним, за сутки на юге ВСУ уничтожили 201 оккупантов, 12 танков Т-72 и 6 складов вражеских боеприпасов.