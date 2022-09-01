Россияне больше не могут подтягивать технику и боеприпасы по Каховскому и Дарьевскому мостам, - ОК "Юг"
ВСУ нанесли существенные повреждения Каховскому и Дарьевскому мостам, а налаженная оккупантами понтонная переправа в районе Дариевки – уничтожена
Об этом сообщили в ОК "Юг", рассказывая о текущей оперативной обстановке по состоянию на 31 августа.
"Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач нанесены удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, станциям радиоэлектронной борьбы и радиолокационным, реактивным системам залпового огня и средствам противовоздушной обороны врага. Содержание Каховского и Дарьевского мостов для подтягивания техники и боеприпасов. Попадания результативны, повреждения существенные. Налаженная оккупантами понтонная переправа в районе Дарьевки уничтожена", - отметили в ВСУ.
- Напомним, за сутки на юге ВСУ уничтожили 201 оккупантов, 12 танков Т-72 и 6 складов вражеских боеприпасов.
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