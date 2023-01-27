Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Рашисты начали обстрел города Часов Яр около девяти часов утра. Более полутора часов армия РФ била по мирным жителям. В результате два человека погибли и по меньшей мере пятеро получили ранения.

Во время российских обстрелов пострадало десяток домов, автомобили, здания учреждений и государственной службы.

Приблизительно в этот же час зафиксировали обстрелы по Авдеевке, Торецку, Александрополю и Богоявленце.

В Авдеевке оккупанты обстреляли центральную часть города из артиллерии, а затем градов с кассетными элементами.

Пострадали дома и хозяйственные постройки в поселке Нелиповка Торецкой территориальной громады.

Александрополь Очеретинской общины и Богоявленка вблизи Угледара россияне обстреляли из РСЗО.

"Враг сознательно уничтожает наши города и поселки. Гражданские, не вовлеченные в защиту и обеспечение работы критической инфраструктуры области, должны эвакуироваться", - пишет глава ОВА.

В четверг, 26 января, от рук российской армии погибли шесть мирных жителей Донецкой области.

26 января российские оккупанты продолжают готить по мирным населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрелов два человека погибли, по меньшей мере двое ранены.

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