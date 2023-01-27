Россияне более полутора часов обстреливали Часов Яр: погибли два человека, по меньшей мере 5 ранены
Утром 27 января российские войска били по Часовому Яру Донецкой области. В результате обстрелов два человека погибли, по меньшей мере 5 ранены, также пострадали дома, админздания
Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Рашисты начали обстрел города Часов Яр около девяти часов утра. Более полутора часов армия РФ била по мирным жителям. В результате два человека погибли и по меньшей мере пятеро получили ранения.
Во время российских обстрелов пострадало десяток домов, автомобили, здания учреждений и государственной службы.
Приблизительно в этот же час зафиксировали обстрелы по Авдеевке, Торецку, Александрополю и Богоявленце.
В Авдеевке оккупанты обстреляли центральную часть города из артиллерии, а затем градов с кассетными элементами.
Пострадали дома и хозяйственные постройки в поселке Нелиповка Торецкой территориальной громады.
Александрополь Очеретинской общины и Богоявленка вблизи Угледара россияне обстреляли из РСЗО.
"Враг сознательно уничтожает наши города и поселки. Гражданские, не вовлеченные в защиту и обеспечение работы критической инфраструктуры области, должны эвакуироваться", - пишет глава ОВА.
- В четверг, 26 января, от рук российской армии погибли шесть мирных жителей Донецкой области.
- 26 января российские оккупанты продолжают готить по мирным населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрелов два человека погибли, по меньшей мере двое ранены.
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