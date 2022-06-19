Чиновник поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Если говорить о Луганщине до 24 февраля 2022 г., учитывая оккупированную с 2014 г. часть, то с начала полномасштабной войны россиянам достаточно быстро удалось оккупировать около 70%. Но около 3,5 месяцев российская армия не может пройти тот оставшийся Луганской области, которые остались. Это говорит о том, что украинские военные поступили верно, когда покинули меньшую территорию, но она для врага неприступна. Но на новой оккупированной территории осталось около 300 тысяч человек", - отметил Гайдай.

Глава Луганской ОВА добавил, что российские оккупанты пытались прорваться в районе поселка Тошковки, но Вооруженные силы Украины отразили атаку.

"Достаточно мощный прорыв россияне пытались сделать в районе Тошковки. Оккупанты имели частичный успех, но наша артиллерия отработала - на сегодняшний день попытка прорыва не удалась. Хотя они очень мощно пытались прорвать нашу оборону - около 1,5 батальонно-тактических групп тяжелой техники зашло в Тошковку ", - объяснил Гайдай.

Глава ОВА также рассказал, что, несмотря на то, что россияне уже хвастаются, якобы они захватили Северодонецк, но это не так и бои за город продолжаются.

"В Северодонецке продолжаются ожесточенные бои. Россияне уже отчитались, что они захватили город, но на самом деле там до сих пор продолжаются бои, а российские солдаты гибнут. Это подтверждение того, что российская армия не контролирует Северодонецк. Лисичанск контролируют украинские власти, но россияне постоянно обстрелюют город тяжелым калибром. Но нам удается каждый день завозить гуманитарную помощь в Лисичанск", - заметил Сергей Гайдай.

Генштаба ВСУ вечером 19 июня 2022 г. сообщил, что украинские защитники успешно отбили вражеский штурм на окраине села Берестово Бахмутского района Донецкой области. Оккупанты ведут наступательные действия, чтобы полностью захватить Северодонецк.

С 24 февраля по 19 июня Российская Федерация потеряла в Украине 33 600 оккупантов, 3 577 БМП, 1 468 танков, 130 крылатых ракет, 181 вертолет и 598 беспилотника.

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