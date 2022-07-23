Россияне блокируют украинские соцвыплаты и вынуждают получать паспорта, чтобы выдавать рубли, – глава Запорожской ОВА

Об этом в эфире Еспресо сказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Паспорта выдают. В Бердянске их получили 700 или 800 пожилых людей. Выдают каким образом – блокируют социальные выплаты, которые выдает наше государство, не дают выплатить людям, а затем предлагают рубли. А чтобы взять рубли – возьмите паспорт. Не гнушаются никакими методами, которыми пользуются террористы", - отметил он.

Старух также прокомментировал подготовку россиянами псевдореферендума в области.

"Слово "референдум" по поводу российской недофедерации нельзя употреблять, потому что референдум предусматривает опрос свободных граждан для выяснения их мнения, у них в стране последние десятилетия не было ни одного референдума. Что они для пиара там надумали - это все смешно. Все понимают, что это просто пропаганда", - подытожил глава ОВА.