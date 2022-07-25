Россияне били по трем районам Днепропетровщины: повреждено предприятие и газопровод, пострадал ребенок

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В ночь на 25 июля под прицел в Никопольском районе попали две громады – Марганецкая и Мировская, в которой повреждены 6 частных домов, газопровод и пострадала 10-летняя девочка. Россияне выпустили по этому району около 40 ракет.



В Днепровском районе две ракеты рашистов попали по сельхозпредприятию в Любимовской громаде. Загорелись два ангара, однако огонь пожарным удалось усмирить. Никто не пострадал.



В Криворожском районе враг обстрелял из ствольной артиллерии Зеленодольскую громаду. К счастью, без жертв и разрушений.

Россия будет стараться захватить Одессу и Днепр, без этого их цели не будут считаться достигнутыми, считает политолог Тарас Березовец.

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