Россияне били по трем районам Днепропетровщины: повреждено предприятие и газопровод, пострадал ребенок
Россияне выпустили по Никопольскому району Днепропетровщины до 40 реактивных снарядов, из артиллерии обстреляли Криворожский район, а по Днепровскому району прилетели две вражеские ракеты
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
В ночь на 25 июля под прицел в Никопольском районе попали две громады – Марганецкая и Мировская, в которой повреждены 6 частных домов, газопровод и пострадала 10-летняя девочка. Россияне выпустили по этому району около 40 ракет.
В Днепровском районе две ракеты рашистов попали по сельхозпредприятию в Любимовской громаде. Загорелись два ангара, однако огонь пожарным удалось усмирить. Никто не пострадал.
В Криворожском районе враг обстрелял из ствольной артиллерии Зеленодольскую громаду. К счастью, без жертв и разрушений.
- Россия будет стараться захватить Одессу и Днепр, без этого их цели не будут считаться достигнутыми, считает политолог Тарас Березовец.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.54
Покупка 37.54Продажа 38.71
-
EUR
Покупка 37.91Продажа 39.23
- Актуальное
- Важное