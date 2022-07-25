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Россияне били по трем районам Днепропетровщины: повреждено предприятие и газопровод, пострадал ребенок

25 июля, 2022 понедельник
07:39
война с Россией

Россияне выпустили по Никопольскому району Днепропетровщины до 40 реактивных снарядов, из артиллерии обстреляли Криворожский район, а по Днепровскому району прилетели две вражеские ракеты

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В ночь на 25 июля под прицел в Никопольском районе попали две громады – Марганецкая и Мировская, в которой повреждены 6 частных домов, газопровод и пострадала 10-летняя девочка. Россияне выпустили по этому району около 40 ракет.

В Днепровском районе две ракеты рашистов попали по сельхозпредприятию в Любимовской громаде. Загорелись два ангара, однако огонь пожарным удалось усмирить. Никто не пострадал.

В Криворожском районе враг обстрелял из ствольной артиллерии Зеленодольскую громаду. К счастью, без жертв и разрушений.

  • Россия будет стараться захватить Одессу и Днепр, без этого их цели не будут считаться достигнутыми, считает политолог Тарас Березовец.

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