Россияне били по Сумщине: по меньшей мере 34 "прилета" в сутки
Оккупанты 15 - 16 июля обстреляли Сумщину из артиллерии, минометов и ракетами из самолетов
Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
В 22:00 15 июля россияне обстреляли из минометов Новослободскую общину. В общей сложности было 6 "прилетов".
С 6:00 16 июля зафиксировали 12 минометных "прилетов" по Зноб-Новгородской общине.
Почти с 8:00 россияне по меньшей мере 12 раз угнали из ствольной артиллерии по Белопольскому обществу.
В 8:30 оккупанты начали обстреливать Эсманскую общину минометов. Также они выпустили 4 ракеты из самолета. В обществе есть существенные разрушения. Подробности предоставят позже.
- 15 июля мэр Сум Александр Лисенко посоветовал жителям уехать за город на выходные дни, если есть такая возможность.
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