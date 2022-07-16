Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

В 22:00 15 июля россияне обстреляли из минометов Новослободскую общину. В общей сложности было 6 "прилетов".

С 6:00 16 июля зафиксировали 12 минометных "прилетов" по Зноб-Новгородской общине.

Почти с 8:00 россияне по меньшей мере 12 раз угнали из ствольной артиллерии по Белопольскому обществу.

В 8:30 оккупанты начали обстреливать Эсманскую общину минометов. Также они выпустили 4 ракеты из самолета. В обществе есть существенные разрушения. Подробности предоставят позже.

15 июля мэр Сум Александр Лисенко посоветовал жителям уехать за город на выходные дни, если есть такая возможность.

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