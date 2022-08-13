Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

"Враг выжигает землю на въездах в Луганскую область, потому что не может преодолеть эти несколько километров. Трудно посчитать, сколько тысяч снарядов выдержала эта территория свободной Луганщины за последние месяц-полтора. Оккупанты часами отрабатывают артиллерией, а затем штурмуют с нескольких сторон сразу" , – подчеркнул он.

Россияне 12 августа пытались атаковать в районах Лисичанского нефтеперерабатывающего завода и Белогоровки, но разведка боем завершилась отступлением россиян. Также захватчики пытались продвинуться со стороны Попасной в направлении Бахмута.

Около 10 раз оккупанты попытались провести разведку, однако ВСУ обезвредили продвигавшихся по этим направлениям россиян.

"За сутки вблизи девяти населенных пунктов россиянами нанесены авиаудары. За последнюю ночь ими выпущены три ракеты, четыре раза применена реактивная и ствольная артиллерия, дважды - минометы, еще два раза отражены танковые наступления врага", - отметил Сергей Гайдай.

12 августа Сергей Гайдай рассказал, что из Луганской области выехало 90% населения крупных городов , впрочем, это не мешает россиянам готовиться к "референдуму" и быть уверенными в результате.

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