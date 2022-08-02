Россияне били по двум районам Днепропетровщины: разрушены дома, перебита линия электропередачи
В ночь на 2 августа российская армия держала под прицелом два района Днепропетровщины – Синельниковский и Криворожский
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграм.
По Синельниковскому враг ударил из РСЗО (реактивных систем залпового огня). В Покровской громаде есть разрушения жилья, повреждены автомобили. Предварительно, люди не пострадали.
В Криворожском районе российская ствольная артиллерия накрыла огнем Широковскую и Зеленодольскую громады. Людей не задело.
В свою очередь в селе Кошевое перебита линия электропередачи, поэтому село без света. Работают электрики. В других районах области на эту минуту спокойно.
- В ночь на 1 августа 2022 года российская армия произвела обстрел из реактивных систем залпового огня по городу Марганец и пгт Красногригорьевка на Днепропетровщине. В результате вражеского обстрела двое мирных жителей получили ранения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.42
Покупка 39.42Продажа 40.34
-
EUR
Покупка 39.78Продажа 41.12
- Актуальное
- Важное