Россияне били по двум районам Днепропетровщины: разрушены дома, перебита линия электропередачи

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграм.

По Синельниковскому враг ударил из РСЗО (реактивных систем залпового огня). В Покровской громаде есть разрушения жилья, повреждены автомобили. Предварительно, люди не пострадали.

В Криворожском районе российская ствольная артиллерия накрыла огнем Широковскую и Зеленодольскую громады. Людей не задело.

В свою очередь в селе Кошевое перебита линия электропередачи, поэтому село без света. Работают электрики. В других районах области на эту минуту спокойно.

В ночь на 1 августа 2022 года российская армия произвела обстрел из реактивных систем залпового огня по городу Марганец и пгт Красногригорьевка на Днепропетровщине. В результате вражеского обстрела двое мирных жителей получили ранения.

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