Россияне били по двум общинам на Днепропетровщине: детсад остался без окон
Российские войска обстреляли из артиллерии Криворожье
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Как отметил Валентин Резниченко, ночь на 4 июля была неспокойной из-за рашистов в Криворожском районе. Враг бил из артиллерии по двум общинам - Зеленодольской и Широковской. Бил по городам и селам.
"Люди, к счастью, не пострадали. В Шестерне взрывной волной выбило окна в детском саду. В других районах области в эту минуту спокойно", - отметил он.
- С июля ВСУ сбили над Днепропетровской российский беспилотник.
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