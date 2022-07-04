Россияне били по двум общинам на Днепропетровщине: детсад остался без окон

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Как отметил Валентин Резниченко, ночь на 4 июля была неспокойной из-за рашистов в Криворожском районе. Враг бил из артиллерии по двум общинам - Зеленодольской и Широковской. Бил по городам и селам.

"Люди, к счастью, не пострадали. В Шестерне взрывной волной выбило окна в детском саду. В других районах области в эту минуту спокойно", - отметил он.

С июля ВСУ сбили над Днепропетровской российский беспилотник.

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