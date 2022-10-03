Россияне били по Днепропетровщине: повреждены дома, склады и линии электропередачи
Ночью и утром 3 октября оккупанты обстреляли Днепропетровщину: под удары попали Никопольский и Криворожский районы. В результате этого повреждены дома, склады и линии электропередачи
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в телеграмме .
Он рассказал, что оккупанты обстреляли Никопольский район из "градов" и тяжелой артиллерии, удары пришлись по трем общинам - Никопольской, Марганецкой и Мировской.
В сообщении говорится, что в Никополе изуродованы многоэтажки, частные дома и линии электропередачи. В Марганецкой общине из-за обстрела вспыхнул пожар в дачном доме, пламя укрощено. В Мировской общине почти 1000 семей остались без света, аварийные бригады уже работают.
В Криворожском районе под удар попала Зеленодольская община, в селе Марьянское повреждены частные дома, солнечная электростанция, склады сельхозпредприятия, газопровод и электросети.
Погибших и раненых среди гражданского населения нет.
Также утром россияне продолжили обстрелы Днепропетровщины, пока детали уточняются, на местах работают соответствующие службы.
- 1 октября россияне выпустили более 30 снарядов по Никополю.
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