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Россияне били по Днепропетровщине и Херсонщине: повреждены жилые дома, есть раненый

23 июня, 2023 пятница
20:38
Война с Россией

Российские захватчики в пятницу, 23 июня, обстреляли Херсонскую и Днепропетровскую области. В результате атак повреждены по меньшей мере 15 жилых домов, есть раненый

Об этом сообщают Херсонская ОВА и председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Российская авиация в очередной раз атаковала населенные пункты Новокаховской громады. На Козацкое армия РФ сбросила три управляемых авиабомбы, на Веселое - одну", - говорится в сообщении Херсонской областной администрации.

Отмечается, что в результате атаки повреждены по меньшей мере 13 жилых домов. Люди не пострадали.

В Днепропетровской области враг ударил по Никополю из тяжелой артиллерии.

"Ранение получил местный житель. Мужчина 1956 г.р. был обследован врачами, диагностировали контузию, оказали всю необходимую медицинскую помощь. Пострадавший находится на амбулаторном лечении", - сообщает Лукашук.

В результате обстрелов повреждены 2 частных жилых дома, 4 хозяйственные сооружения и линии электропередачи.

  • Ночью 22 июня в большинстве регионов Украины объявляли тревогу из-за атаки "шахедов" и ракет. В Одесской области ПВО работала по враждебным целям, но есть попадания. В Криворожском районе изуродованы 10 домов, перебиты газопровод, водопровод и линии электропередачи.
Украина
Херсонщина
Днепропетровщина
Никополь
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