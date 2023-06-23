Об этом сообщают Херсонская ОВА и председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Российская авиация в очередной раз атаковала населенные пункты Новокаховской громады. На Козацкое армия РФ сбросила три управляемых авиабомбы, на Веселое - одну", - говорится в сообщении Херсонской областной администрации.

Отмечается, что в результате атаки повреждены по меньшей мере 13 жилых домов. Люди не пострадали.

В Днепропетровской области враг ударил по Никополю из тяжелой артиллерии.

"Ранение получил местный житель. Мужчина 1956 г.р. был обследован врачами, диагностировали контузию, оказали всю необходимую медицинскую помощь. Пострадавший находится на амбулаторном лечении", - сообщает Лукашук.

В результате обстрелов повреждены 2 частных жилых дома, 4 хозяйственные сооружения и линии электропередачи.