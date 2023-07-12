Россияне били по 9 областям Украины: по меньшей мере 2 человека погибли, 11 ранены. Ситуация в регионах
Российские захватчики за сутки 11 июля атаковали 9 областей Украины. В результате обстрелов погибли по меньшей мере два человека, еще 11 получили ранения
Информацию о последствиях обстрелов на 09:00 обнародовали в областных военных администрациях.
Черкасская область: ночью 12 июля российские террористы атаковали регион "шахедами". В результате этого есть попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе. Также известно о двух пострадавших с ожогами, они доставлены в больницу.
Черниговская область: за сутки российские военные совершили 2 обстрела – Сновской громады Корюковского района, Новгород-Сиверской громады Новгород-Сиверского района – из минометов.
Сумская область: ночью и утром 11 июля враг совершил 6 обстрелов региона. Обстреляны Белопольская и Хотинская громады. Также в течение дня 11 июля россияне совершили 22 обстрела пограничья. Атакам подверглись Краснопольская, Великописаревская, Дружбовская, Шалыгинская, Белопольская, Глуховская, Эсманская, Хотинская громады.
Запорожская область: враг совершил 69 обстрелов 16 прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. Артиллерийские удары пришлись по Орехову, Гуляйполю, Зализничному, Малой Токмачке, Егоровке, Малиновке, Степногорску, трижды атакованы авиабомбами Орехов и Преображенка. В результате обстрелов зафиксировано 43 сообщения о разрушении гражданских объектов.
Во время артиллерийской атаки по жилому кварталу Гуляйполя 85-летний мужчина получил тяжелые травмы. Его оперативно доставили в ближайшее медицинское учреждение, но спасти его не удалось.
Днепропетровская область: с вечера враг обстрелял Никопольский район 6 раз. Агрессор атаковал из дрона и тяжелой артиллерии Марганецкую громаду и Никополь.
Харьковская область: оккупанты в течение суток обстреляли из артиллерии около 15 приграничных населенных пунктов Харьковского, Изюмского, Чугуевского, Купянского районов. Повреждены 4 частных дома, ранения получил 74-летний мужчина.
Луганская область: за прошедшие сутки враг ударил по Новоселовскому, Белогоровке, а также Невскому. Ночью противник ударил из реактивной системы залпового огня.
За сутки противник совершил 107 обстрелов.
Донецкая область: за минувшие сутки россияне совершили 17 обстрелов: РСЗО "Смерч", "Град", артиллерия, миномет. Обстреляли населенные пункты: Авдеевка, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, пгт Щербиновка, с.Юрковка, с.Пречистовка, с.Богоявленка, Торецк.
В результате атак повреждены 16 жилых домов, хозяйственное здание ООО "Агротиса", хозяйственная постройка, гараж, гражданский автомобиль.
Николаевская область: вчера враг произвел артиллерийский обстрел по городу Очаков, в результате чего повреждены жилые дома. Произошло возгорание хозяйственной постройки. Также вчера враг обстрелял Куцурубскую громаду. В результате попадания произошло возгорание сухой травы на приусадебных участках.
Херсонская область: за сутки по области противник совершил 67 обстрелов, из них по городу Херсон – 5 артиллерийских обстрелов. Россияне атаковали 23 населенных пункта области: здание гуманитарного штаба, сооружение водонапорной башни и по меньшей мере пять жилых домов.
В результате атак пострадал 8-летний мальчик, у которого диагностировали ранение средней степени тяжести. У 68-летнего мужчины – тяжелые ранения. Два человека, 56-летняя женщина и 52-летний мужчина, получили ранения средней степени тяжести. Еще один человек пострадал в Киндейке. Также оккупанты ударили из "градов" по Софиевке Станиславской громады. В результате обстрела погибла 65-летняя женщина.
- 10 июля российская армия обстреляла 11 украинских областей, в результате чего 10 человек погибли и по меньшей мере 24 получили ранения.
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