Украинский защитник поделился деталями во время пресс-конференции, которая транслировалась на телеканале "Еспресо".

"Во время допросов меня били. Россияне хотели, чтобы я подписал разные показания против своего командования. Оккупанты хотели сбросить на нас свои злодеяния: что мы разбомбили Мариуполь и тд. Когда я говорил, что этого не буду делать, россияне били меня дубинками. Оккупанты угрожали расстрелом", - отметил Чепурко.

Боец с псевдо "Манго" добавил, что еще во время пребывания на заводе "Азовсталь" потерял руку.

"Я держал оборону Мариуполя с 24 февраля. На Азовстали 11 мая получил осколочное ранение в ногу и потерял руку. После этого меня эвакуировали в 120-ю колонию в Оленовку. Нас выгоняли на так называемый обыск - раздевали догола и заставляли приседать. Кто поднимал голову, того сразу били", - рассказал Денис Чепурко.

16 мая началась эвакуация защитников Мариуполя из заблокированного завода "Азовсталь".

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных.

2 августа американские эксперты подтвердили, что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.

3 августа комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасности выходившим из Азовстали украинским военным, а затем оказались в российском плену.

ООН планирует запустить миссию, которая будет "устанавливать факты" российского теракта в Оленовке.

6 августа Константин Величко, волонтер из Мариуполя, прошедший Оленовскую колонию, рассказал, что во время поселения в колонию над заключенными происходили расправы, людей прогоняли через строй, избивали арматурой, дубинками, особенно страдали артиллеристы и командный состав.

В разведке назвали казнь азовцев в Оленовке спецоперацией РФ против поставок Украине оружия и для деморализации военнопленных.

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