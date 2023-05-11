"Россияне безумны, но не настолько": в Энергоатоме оценили риски для ЗАЭС в случае контрнаступления ВСУ на Запорожье
Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин считает россиян безумными, но не настолько, чтобы повлечь за собой катастрофу на ЗАЭС в случае контрнаступления ВСУ в Запорожской области
Об этом он сказал CNN .
По словам Котина, ВСУ будут делать все, чтобы не повредить ядерный объект.
"Не нужно [применять силу]. Нужно просто прервать сообщение между Запорожской АЭС и Крымом. Что нужно сделать, так это просто восстановить контроль над Мелитополем, а затем у вас будет эта связь между россиянами [на АЭС] и цепью снабжения", – сказал он.
По мнению Котина, оккупантам ничего не останется, как отступить.
"Они будут окружены украинскими силами, и единственная дорога на выход в Крым будет захвачена нами. Это значит, что у них будет всего два варианта: либо сдаться, либо просто уйти оттуда", - подчеркнул глава Энергоатома.
Он убежден, что опасность для ЗАЭС крайне низкая.
"Они (россияне, – ред.) сумасшедшие, но недостаточно сумасшедшие. У них еще есть атомщики из Росатома, являющиеся операторами атомных электростанций, и технически эти люди понимают риски", - сказал Котин.
- По данным Генштаба, оккупанты уже вывозят семьи работников ЗАЭС в Ростовскую область РФ.
- Ранее стало известно, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку.
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