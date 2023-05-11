Об этом он сказал CNN .

По словам Котина, ВСУ будут делать все, чтобы не повредить ядерный объект.

"Не нужно [применять силу]. Нужно просто прервать сообщение между Запорожской АЭС и Крымом. Что нужно сделать, так это просто восстановить контроль над Мелитополем, а затем у вас будет эта связь между россиянами [на АЭС] и цепью снабжения", – сказал он.

По мнению Котина, оккупантам ничего не останется, как отступить.

"Они будут окружены украинскими силами, и единственная дорога на выход в Крым будет захвачена нами. Это значит, что у них будет всего два варианта: либо сдаться, либо просто уйти оттуда", - подчеркнул глава Энергоатома.

Он убежден, что опасность для ЗАЭС крайне низкая.

"Они (россияне, – ред.) сумасшедшие, но недостаточно сумасшедшие. У них еще есть атомщики из Росатома, являющиеся операторами атомных электростанций, и технически эти люди понимают риски", - сказал Котин.