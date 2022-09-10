Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне - безнаказанные, но так будет не вечно. Поскольку в ситуации крушения путинского режима, мы должны быть юридически вооружены. Ошибочно думать, что россияне могут делать что угодно и их никто не выдаст. Рано или поздно они будут выезжать за границу. То есть появляется возможность идентифицировать и задерживать преступников на границах", – пояснил Портников.

Журналист отметил важность доказательной базы военных преступлений российских военных в Украине.

"Второй важный момент состоит в том, что россияне могут измениться как государство. И тут тоже нужны доказательства преступлений российских военных в Украине. Чтобы они слышали от нас то, что в свое время слышали сербы после того, как свергли режим Слободана Милошевича. То есть нужно уже сейчас готовить списки военных преступников, чтобы потом их судить в Гааге”, - добавил он.

С начала полномасштабного вторжения России было зарегистрировано в общей сложности 15 256 преступлений против национальной безопасности.

Офис генпрокурора обнародовал данные за 10 сентября 2022 года о детях, пострадавших от полномасштабной войны в Украине