Россияне – безнаказанные. Но так будет не вечно, - Портников
Журналист Виталий Портников считает, что все российские военные, совершавшие преступления в Украине, будут наказаны
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россияне - безнаказанные, но так будет не вечно. Поскольку в ситуации крушения путинского режима, мы должны быть юридически вооружены. Ошибочно думать, что россияне могут делать что угодно и их никто не выдаст. Рано или поздно они будут выезжать за границу. То есть появляется возможность идентифицировать и задерживать преступников на границах", – пояснил Портников.
Журналист отметил важность доказательной базы военных преступлений российских военных в Украине.
"Второй важный момент состоит в том, что россияне могут измениться как государство. И тут тоже нужны доказательства преступлений российских военных в Украине. Чтобы они слышали от нас то, что в свое время слышали сербы после того, как свергли режим Слободана Милошевича. То есть нужно уже сейчас готовить списки военных преступников, чтобы потом их судить в Гааге”, - добавил он.
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