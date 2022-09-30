Россияне бегут от мобилизации: спрос на аренду жилья в Казахстане взлетел в 32 раза
После того, как Кремль объявили мобилизацию, россияне начали массово покидать страну, больше всего спрос на аренду жилья взлетел в Казахстане
Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные местных сервисов по бронированию с 21 по 27 сентября.
Спрос российских пользователей на посуточную аренду жилья вырос в Казахстане в 32 раза, в Таджикистане – в 22, а в Кыргызстане – в 15 раз.
В Казахстане россияне чаще всего бронируют жилье в Нур-Султане (Астане), Алматы, Уральске и Петропавловске. В Беларуси – в Минске и Витебске.
Также в десятку городов по бронированию входят Бишкек (Кыргызстан), Тбилиси (Грузия), Ереван (Армения) и Худжанд (Таджикистан). А самая высокая стоимость суток найма – в Минске (в среднем 3 850 руб., то есть около 2 300 грн).
- 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч человек.
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