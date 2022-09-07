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Россияне бегут не из-за страха, а из-за профессиональной работы ВСУ, - офицер движения Сопротивления "Свободная Украина" Воля

7 сентября, 2022 среда
13:15
война с Россией

Офицер движения Сопротивления "Свободная Украина" Нестор Воля считает, что успешные действия ВСУ по уничтожению логистических путей оккупантов стали предпосылкой для контрнаступления украинской армии

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я бы сейчас не говорил, что наблюдается тенденция массового отступления россиян с временно оккупированных территорий. По всей линии фронта идут тяжелые бои, в первую очередь артиллерийские. Однако россияне отступают со своих позиций не потому, что они трусы, а потому, что Вооруженные силы Украины очень профессионально действуют в этой войне", – пояснил Воля.

Офицер движения Сопротивления "Свободная Украина" подчеркнул, что военное командование Украины очень удачно избрало тактику ведения боевых действий.

"Очень качественно идет работа над уничтожением российских логистических путей, что является предпосылкой успешного контрнаступления ВСУ. Это касается складов с боеприпасами, командных путей и запасов воды. Поскольку есть подразделения оккупантов, которые несколько дней не имели воды, их морально-психологическое состояние на очень низком" уровне. Однако у нас еще очень много военной работы", - добавил он.

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Украина
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военные силы Украины
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