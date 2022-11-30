В этом году как-то странно пришла зима. Деревья не успели сбросить листву и так и стоят золотыми с белым снегом. В моем дворе до сих пор висят яблоки на яблоне со снегом, а калина под снегом какая особенно прекрасна, как кровь с молоком.

Мой город не готовится к рождественским праздникам, хотя год назад он в тех приготовлениях был удивительно прекрасным и мог вполне соперничать с лучшими европейскими столицами: так много разных локаций, красок, фонарей, музыки и прекрасных людей.

Мой город готовится к очередному ракетному обстрелу и полному блекауту. Запасается питьевой и технической водой, обсуждает в домовых чатах, как спускать систему отопления, если придется, что делать с канализацией и стоит ли покупать генераторы на домов для первых потребностей.

А еще готовятся больницы. Потому что больным в эти трудные времена особенно сложно.

Мой город не готовится к рождественским праздникам... Мой город готовится к очередному ракетному обстрелу и полному блекауту

Учителя уже адаптировали программу к частым спускам в бомбоубежища и имеют там запасы карандашей для рисования и патриотических песен, чтобы песнями можно было немного могреться.

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И в это же время, где-то в соцсетях мне попадаются посты "правильных" и "оппозиционных русских". Они рассказывают, как найти домик с бассейном за 19 долларов в сутки на Бали, жалуются на грузинские кафе из-за нелюбви к "лицам" их национальности или жалуются, как перевезти мебель в Литву из России.

Где-то в соцсетях мне попадаются посты "правильных" и "оппозиционных русских". Они рассказывают, как найти домик с бассейном за 19 долларов в сутки на Бали

У меня впечатление, что они все уехали. Не от ракет. Они бегут из своей страны вместо того, чтобы бороться со своей бешеной диктатурой.

И это такая гигантская разница с нами, с украинцами, которые идут на майданы или на войну, сбрасывают тиранов и до последнего сражаются с современным фашизмом, закрывая своими телами всю Европу…

И какие точно будут на своей земле, несмотря на все ужасы этой страшной зимы. Зимы, в которую мы учимся жить одним днем, выживать, вопреки всем их ракетам и оружию, и еще больше ценить друг друга, жизнь и свою Украину…

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Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэкспертка.

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