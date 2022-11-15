Россияне бегут из Скадовского и Генического районов в Крым, а в Луганской области - в Кременную, - Генштаб ВСУ
В Херсонской области отдельные подразделения войск Российской Федерации оставляют временно захваченные населенные пункты и выезжают в направлении Крыма; личный состав подразделений, расположенных возле Кременной в Луганской области, планирует побег со своих рубежей
Об этом Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает в фейсбуке.
Как сообщает Генштаб, установлено, что, в результате огневого поражения, произведенного по району Кременной в Луганской области, у российских захватчиков наблюдается потеря управления отдельными подразделениями. Личный состав этих подразделений планирует сбежать со своих рубежей и отойти в город.
По имеющимся данным, в Кадиевке Луганской области захватчики ходят по домам и проводят принудительную мобилизацию местного населения. В отдельных районах временно оккупированной территории региона фиксируются случаи вымогательства денег за возможность избежания мобилизации. В частности, в Старобельском районе представители местных псевдосиловых структур предлагают избежать "мобилизации" за "вознаграждение" в сумме до 15 тысяч долларов.
В Скадовском и Геническом районах Херсонской области, по информации Генштаба, отдельные подразделения вооруженных сил России покидают населенные пункты и уезжают в направлении временно оккупированного Крыма.
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