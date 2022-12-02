Россияне атакуют жилищный фонд Херсонщины: за сутки зафиксировано 42 обстрела, 3 человека погибли
За сутки 1 декабря в оккупанты 42 раза обстреляли Херсонщину, поражены жилые дома. Известно о трех погибших и семи раненых гражданских
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
"Российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонщины. Враг целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру области и убивает мирных жителей", - написал глава ОВА.
Враг бил по жилым кварталам Херсона: есть попадания в частные и многоквартирные дома. Также под обстрелами оказались населенные пункты Херсона: Понятовка, Токаревка, Ингулец, Молодежное, Днепровское, Дарьевка, Янтарное, Ивановка, Никольское, Зеленовка, Музыковка и территория вблизи Степановки.
В Бериславском районе россияне обстреляли Новоалександровку, Золотую Балку, Республиканец, Украинку, Гавриловку и Качкаровку.
Ярослав Янушевич информировал о жертвах среди местных жителей: из-за атак погибли три человека. Еще семеро получили ранения разной степени тяжести.
- Напомним, в селе Правдино Херсонского района правоохранители обнаружили новое место захоронений после российской оккупации. Шесть тел были связаны руками и глазами, известно, что они работали на местном предприятии.
- За минувшие сутки, 1 декабря, войска РФ совершили 5 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Харьковской и Донецкой областей. Также известно о 30 авиационных ударах по позициям наших войск и более 35 обстрелов из РСЗО населенных пунктов вдоль линии столкновения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.66
Покупка 39.66Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 40.57Продажа 41.66
- Актуальное
- Важное