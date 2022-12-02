Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонщины. Враг целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру области и убивает мирных жителей", - написал глава ОВА.

Враг бил по жилым кварталам Херсона: есть попадания в частные и многоквартирные дома. Также под обстрелами оказались населенные пункты Херсона: Понятовка, Токаревка, Ингулец, Молодежное, Днепровское, Дарьевка, Янтарное, Ивановка, Никольское, Зеленовка, Музыковка и территория вблизи Степановки.

В Бериславском районе россияне обстреляли Новоалександровку, Золотую Балку, Республиканец, Украинку, Гавриловку и Качкаровку.

Ярослав Янушевич информировал о жертвах среди местных жителей: из-за атак погибли три человека. Еще семеро получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, в селе Правдино Херсонского района правоохранители обнаружили новое место захоронений после российской оккупации. Шесть тел были связаны руками и глазами, известно, что они работали на местном предприятии.

За минувшие сутки, 1 декабря, войска РФ совершили 5 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Харьковской и Донецкой областей. Также известно о 30 авиационных ударах по позициям наших войск и более 35 обстрелов из РСЗО населенных пунктов вдоль линии столкновения.

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