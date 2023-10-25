Россияне атаковали Хмельнитчину: количество пострадавших выросло до 20

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

В полночь в Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения россиянами ударных БПЛА.

Позже в 0:25 ракетную опасность объявили в Херсонской области, а через несколько минут Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БПЛА Николаевской и Херсонской области.

Также воздушная тревога раздается в Винницкой области из-за угрозы применения ударных БПЛА. В 2:18 ночи Воздушные силы сообщили о движении группы БПЛА в западном направлении Винницкой области.

В 00:56 военные сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Житомирской области.

Воздушные силы также сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Хмельницкой и Кировоградской областях.

Воздушная тревога из-за угрозы применения ударных БПЛА в два часа ночи распространилась на Запорожскую область. Воздушная тревога объявлена в Тернопольской области в 3:27.

По состоянию на 5:30 мэр города Славута (Хмельницкая область) Василий Сидор заявил о повреждении.

"Есть много повреждений на территории Славутского общества. Все службы уже работают. Тепло, газ и воду будем предоставлять. Помогайте пожилым людям, детям. Максимально соблюдайте безопасные условия. Оказывается помощь пострадавшим. Все специалисты в больнице работают. Будем работать над восстановлением", - сказал он.

По данным Генштаба , ночью российские оккупанты применили 11 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами ПВО Украины уничтожены все вражеские БПЛА.

Впоследствии первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил , что в Шепетовском районе в результате сбития дроны упали на территории объекта критической инфраструктуры.

"Взрывной волной повреждены нежилые помещения, жилые дома и транспортные средства. На данный момент за медицинской помощью в больницу обратилось 16 жителей из окрестных домов с разными телесными повреждениями", - написал он.

Глава МВД Игорь Клименко заявил , что повреждены 11 многоквартирных и 9 частных домов, два учебных заведения, админздание, магазин и автомобили.

"16 человек получили ранения и обратились к медикам за помощью. Также в городах Славута и Нетишина взрывной волной повреждены помещения пожарно-спасательных частей и здание отдела полиции", - написал он.

Сидор в эфире Еспресо заявил, что в Славуте нет воинских частей.

"Повреждены объекты критической инфраструктуры, школы, садики, много жилых домов. Сейчас работает комиссия, помощь оказывается работникам образования. Работник котельной находится в реанимации", - сказал городской голова.

Также мэр в комментарии Общественному сказал, что количество пострадавших выросло до 20.

"Сегодня, 20 человек в больнице находятся, медики оказывают им помощь. Будем надеяться на улучшение. У всех - разные степени поражения", - сказал городской голова.

Сидор подчеркнул, что в Славуте пока нет ни одного учебного заведения, которого бы не задела взрывная волна этой ночью.

"Все учебные заведения, у нас их 22, все без исключения имеют разрушения. И еще много других объектов: котельные, здания другого назначения", - добавил он.

В Укрэнерго заявили , что враг нанес удар по территории неподалеку от Хмельницкой АЭС.

"В результате взрыва были повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах. Из-за повреждений линий электропередачи обесточены 1 860 потребителей в городах Славута и Нетешин Хмельницкой области. Восстановительные работы начнутся, как только энергетиков допустят на место повреждения", - отметили там.