Главный редактор "Новинарни" высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"Российские оккупанты пришли сюда не для того, чтобы захватить Херсонщину и 80% Запорожья. Россияне пришли для того, чтобы захватить как минимум большую часть территории Украины включительно с Киевом. Может речь идти об отсрочке наступления, но захватчики видят в себе силы и у них есть желание наступать дальше. Тот факт, что россияне сейчас активизировались именно на Донбассе, а не проводят активных наступательных действий на Харьковщине или Херсонщине, свидетельствует о том, что они решили наступать постепенно, шаг за шагом", - отметил Лиховий.

По мнению журналиста, российские оккупационные войска не будут останавливаться на уже достигнутом.

"У меня нет такого ощущения, что россияне хотят остановиться на каких-то границах и подписать какой-то мирный договор с временным контролем захваченных областей. Никаких мирных инициатив или посреднических мероприятий сейчас не видно. К сожалению, после выхода из Мариуполя даже не происходит обмена пленными, попавшими в плен на других направлениях", - заметил Андрей Лиховий.

В разведке Великобритании заявили, что в случае продвижения линии фронта на Донбассе дальше на запад оккупанты будут испытывать трудности с материально-техническим снабжением.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что российские захватчики продолжают наступление на Северодонецк и вынуждены активнее использовать авиацию для ударов по критически важным объектам из-за нехватки высокоточного оружия.

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