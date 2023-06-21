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Россияне атакуют Киев, чтобы ПВО не могла полноценно работать на линию фронта, - майор ВСУ Трегубов

21 июня, 2023 среда
14:27
Война с Россией

Российская армия атакует жилые районы в тылу, чтобы украинская противовоздушная оборона не смогла сконцентрироваться на военной работе на фронте

Об этом в эфире Еспресо сказал майор Вооруженных сил Украины Виктор Трегубов.

"Чем больше ПВО прикрывает киевскую агломерацию от терроризма, тем меньше ПВО сбивает российские самолеты, которые сбрасывают КАБы над Запорожской областью. Это нормальная тактика террористов, они взяли Киев в заложники и лупят по агломерациям с жилыми районами в центре страны, чтобы ПВО непосредственно на военной работе. На тех направлениях, которые приоритетны для украинского контрнаступления", - отметил он.

По мнению Трегубова, россияне сейчас активно используют все террористические тактики.

"Я был даже удивлен, когда они Т-55 превратили в "шахедмобиль" и пустили его на украинские позиции, там повсюду была взрывчатка. Они бьют по гражданским, чтобы по ним не избивали военные", - подытожил майор ВСУ.

  • Утром, 16 июня, россияне атаковали столицу и Киевщину "калибрами" из акватории Черного моря и баллистическими ракетами и дронами.
  • Силы противовоздушной обороны уничтожили 6 баллистических ракет, 6 "калибров" и 2 БПЛА. В области в результате атаки повреждены частные дома и возникли пожары. Также пострадали семь человек.
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