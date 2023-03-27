Россияне атаковали жилой район Константиновки Донецкой области, - депутат горсовета Дружковки
Вечером 27 марта российские оккупанты обстреляли жилые дома в городе Константиновка Донецкой области
Об этом в эфире Еспресо заявил депутат Дружковского городского совета Николай Довбня.
"Я услышал минимум 8 взрывов со стороны Константиновки. Наши города очень близко друг к другу - около 5-10 км. Мы четко слышим куда прилетает. Было 8 очень мощных взрывов с той стороны. Уже есть сообщения о пострадавших. Попали в жилой микрорайон" , – сказал он.
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