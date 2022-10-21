Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Он отметил, что в результате прилета повреждения получили жилые дома и инфраструктура города. Детали насчет разрушений и пострадавших уточняются.

Ранее о ракетных обстрелах сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

"Враг атакует ракетами областной центр. Будьте в укрытиях! Соблюдайте правила безопасности", - написал он.

Утром 21 октября россияне также нанесли удары по Харькову.