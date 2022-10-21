Россияне атаковали Запорожье ракетами, повреждены жилые дома и инфраструктура
Утром 21 октября россияне начали наносить ракетные удары по Запорожью, в результате чего повреждения получили жилые дома и инфраструктура
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Он отметил, что в результате прилета повреждения получили жилые дома и инфраструктура города. Детали насчет разрушений и пострадавших уточняются.
Ранее о ракетных обстрелах сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.
"Враг атакует ракетами областной центр. Будьте в укрытиях! Соблюдайте правила безопасности", - написал он.
- Утром 21 октября россияне также нанесли удары по Харькову.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.76
-
EUR
Покупка 38.3Продажа 39.4
- Актуальное
- Важное