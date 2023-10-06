Россияне атаковали Волчанск на Харьковщине: пострадали 3 человека
В пятницу, 6 октября, российские террористы в очередной раз обстреляли город Волчанск Харьковской области. В результате пострадали 3 человека
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня в результате обстрела г. Волчанск Чугуевского района уничтожен жилой дом на 3 квартиры. В результате попадания дом загорелся", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадали 3 гражданских человека, проживавших в доме. 76-летний мужчина получил тяжелые ожоги, угарным газом отравились 75-летняя женщина и женщина 25 лет, имеющая инвалидность. Все трое госпитализированы.
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