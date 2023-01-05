Россияне атаковали центр Херсона, есть погибший

Об этом проинформировал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в телеграм.

В 11:21 глава ОВА сообщил, что армия РФ совершила атаку на центр Херсона:

"Только что российские оккупанты атаковали центральную часть Херсона - попали в дом. От полученных ранений на месте погиб 20-летний мужчина", - написал он.

Напомним, за сутки 4 января оккупанты совершили 41 обстрел Херсонской области, 9 раз били по домам в областном центре. Трое местных жителей получили ранения.

Утром 5 января армия РФ из артиллерии обстреляла Чернобаевку и Камышаны Херсонской области. Повреждены дома, автомобили, линии электропередачи и газопровод.

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