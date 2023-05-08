Россияне атаковали Станислав и Кизомис в Херсонской области: пострадали 6 человек, среди них ребенок
8 мая российские оккупационные войска обстреляли Станислав Херсонской области, в результате чего пострадали шесть гражданских людей, среди них ребенок
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
"Пять раненых военные доставили в Белозерскую больницу. Там им оказали медпомощь и отпустили домой. Среди них - 9-летний ребенок. Мальчик получил минно-взрывные травмы и ранения головы. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает", - написал он.
"Одну раненую, 47-летнюю женщину госпитализировали в Херсон в состоянии средней тяжести", - добавил чиновник.
В свою очередь руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников сообщил Общественному, что оккупанты атаковали и Кизомис.
"Также сбросы авиабомб есть и на Кизомис. В Кизомысе снова разрушены два дома в результате этого обстрела", — рассказал он.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, предлагающий установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
- За минувшие сутки враг обстрелял Херсонщину 42 раза.
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