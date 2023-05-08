Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"Пять раненых военные доставили в Белозерскую больницу. Там им оказали медпомощь и отпустили домой. Среди них - 9-летний ребенок. Мальчик получил минно-взрывные травмы и ранения головы. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает", - написал он.

"Одну раненую, 47-летнюю женщину госпитализировали в Херсон в состоянии средней тяжести", - добавил чиновник.

В свою очередь руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников сообщил Общественному, что оккупанты атаковали и Кизомис.

"Также сбросы авиабомб есть и на Кизомис. В Кизомысе снова разрушены два дома в результате этого обстрела", — рассказал он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, предлагающий установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.