Россияне атаковали склад материалов ДТЭК на Днепропетровщине
В понедельник, 2 октября, россияне атаковали склад материалов ДТЭК в Днепропетровской области - повреждено оборудование
Об этом пишет ДТЭК .
Сообщается, что повреждения получили кабели, трансформаторы, разъединители и другое оборудование. В настоящее время компания оценивает убытки и планирует перекрыть потребность в уничтоженных материалах.
"Как бы враг ни пытался, у него не получится сорвать нашу подготовку к отопительному сезону", - комментируют в ДТЭК.
- В ДТЭК спрогнозировали ситуацию в энергосистеме на зиму – компания уверяет, что украинская энергосистема справится, если не будет новых российских ударов по инфраструктуре. Все сводится к тому, насколько действенной будет ПВО.
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