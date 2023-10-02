Россияне атаковали склад материалов ДТЭК на Днепропетровщине

Об этом пишет ДТЭК .

Сообщается, что повреждения получили кабели, трансформаторы, разъединители и другое оборудование. В настоящее время компания оценивает убытки и планирует перекрыть потребность в уничтоженных материалах.

"Как бы враг ни пытался, у него не получится сорвать нашу подготовку к отопительному сезону", - комментируют в ДТЭК.