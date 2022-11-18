Россияне атаковали ракетой село на Запорожье, поврежден дом культуры
В ночь на 18 ноября вражеские войска РФ нанесли ракетный удар по территории одного из сел Запорожской области
Об этом передает глава ОВА Александр Старух в телеграме .
"Ночью враг атаковал наши мирные поселки. В результате попадания ракеты, вероятно С-300, в одном из сел Запорожского района повреждено здание дома культуры". – отметил он.
В ОПУ уточнили , что пострадало село Заречное.
По предварительным данным, люди не пострадали.
- Вечером 12 ноября оккупанты обстреляли Запорожье из ракетного комплекса "Искандер-К", боевая часть с 54 кассетными зарядами не детонировала.
- А ночью на 14 ноября вражеские войска ударили ракетой в одно из сел Запорожского района, в результате чего повреждена линия электросетей. Утром 15 ноября оккупанты ударили 4 ракетами по пригороду Запорожья.
- В ночь на 17 ноября захватчики ударили по Вольнянщине на Запорожье. Разрушения получили дома, инфраструктура, 7 человек погибли.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное