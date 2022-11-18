Об этом передает глава ОВА Александр Старух в телеграме .

"Ночью враг атаковал наши мирные поселки. В результате попадания ракеты, вероятно С-300, в одном из сел Запорожского района повреждено здание дома культуры". – отметил он.

В ОПУ уточнили , что пострадало село Заречное.

По предварительным данным, люди не пострадали.

Вечером 12 ноября оккупанты обстреляли Запорожье из ракетного комплекса "Искандер-К", боевая часть с 54 кассетными зарядами не детонировала.

А ночью на 14 ноября вражеские войска ударили ракетой в одно из сел Запорожского района, в результате чего повреждена линия электросетей. Утром 15 ноября оккупанты ударили 4 ракетами по пригороду Запорожья.

В ночь на 17 ноября захватчики ударили по Вольнянщине на Запорожье. Разрушения получили дома, инфраструктура, 7 человек погибли.

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