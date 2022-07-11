Россияне атаковали ракетами центр Харькова: частично разрушена шестиэтажка
Утром 11 июля в Харькове раздались взрывы. Российская ракета частично разрушила шестиэтажку
Об этом ГСЧС сообщила в комментарии Суспильному.
В результате попадания была частично разрушена жилая шестиэтажка в центральной части Харькова.
По состоянию на 4:30 была спасена пожилая женщина, продолжался разбор завалов.
Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 00:23. Первый взрыв прогремел в 3:32. Так, в Харькове было слышно три взрыва.
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