Россияне атаковали ракетами центр Харькова: частично разрушена шестиэтажка

Об этом ГСЧС сообщила в комментарии Суспильному.

В результате попадания была частично разрушена жилая шестиэтажка в центральной части Харькова.

По состоянию на 4:30 была спасена пожилая женщина, продолжался разбор завалов.

Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 00:23. Первый взрыв прогремел в 3:32. Так, в Харькове было слышно три взрыва.

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