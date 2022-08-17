Россияне атаковали ракетами Одесщину
Ночью 17 августа российские войска ударили ракетами по Одесской области
Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в телеграм.
"Одесщина атакована вражескими ракетами. Выясняются все детали удара. Подробности - впоследствии", - заметил он.
Тревога в области прозвучала в 02:51, а отбой – в 03:25.
- Ранее российский агрессор нанес удары по Николаеву: попал в гражданские объекты, повреждены дома.
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