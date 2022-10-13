Россияне атаковали одну из громад Киевщины
Утром 13 октября войска РФ нанесли удары по Киевской области, предварительно - атака дронов-камикадзе
Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.
"Киевщина! Есть удары по одной из громад области. Предварительно – атака дронов-камикадзе. Спасатели уже работают", - напсиал он.
Жителей области призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревоги, а также не фиксировать место попадания и не выкладывать фото и видео в сети.
- Утром 10 октября россияне нанесли ракетные удары по Киевщине, повреждена гражданская и критическая инфраструктура, есть погибший. Также взрывы прогремели и в столице, ведь россияне атаковали несколько районов ракетами.
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